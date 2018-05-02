السعودية تدين وتستنكر الهجوم الانتحاري على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة الليبية طرابلس الرياض في 02 مايو / بنا / اعربت المملكة العربية السعودية عن ادانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين من أعضاء المفوضية والمواطنين الأبرياء.





ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية تأكيده لموقف المملكة الثابت ضد الإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب ليبيا مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.





ع ذ



بنا 1603 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/05/02 - 05 : 07 PM