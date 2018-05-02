مركز الملك سلمان للإغاثة يمول وصول فريق طبي متخصص يضم 25 طبيبا استشاريا وفنيا وإداريا إلى اليمن مأرب في 2 مايو/بنا/ وصل فريق طبي متخصص يضم 25 طبيباً استشارياً وأخصائيا وفنيا وإداريا، في تخصصات جراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام والعمود الفقري وجراحة الفك والوجهين وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة التجميل والتخدير بتمويل ومتابعة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع مبادرة (نلبي النداء) اليمنية لتقديم الخدمات الطبية وإجراء الكشف والعلاجات والعمليات في مستشفى هيئة مأرب ومستشفى كرى العام بمحافظة مأرب.





وذكرت (سبأ نت) اليمنية الاخبارية الرسمية أن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قام في وقت سابق بتوفير المستلزمات الضرورية وتأمين الأدوية والأجهزة الطبية لتهيئة البنية التحتية للقطاع الصحي لإجراء العمليات النوعية التخصصية داخل اليمن، ويأتي المشروع امتدادًا للبرامج الطبية التي يمولها ويتابعها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان في مدينة عدن اليمنية، والشركاء المحليين والدوليين، لتقديم الخدمات الصحية لليمنيين".







خ.أ



بنا 1557 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/05/02 - 02 : 07 PM