بحضور وزير الخارجية.. وزير الإعلام يقيم مأدبة غداء على شرف الوفد الإعلامي السعودي المنامة في 02 مايو/ بنا / أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام تميز العلاقات البحرينية السعودية بروابط أخوية متينة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ ونموها وازدهارها في ظل وشائج القربى ووحدة الدين واللغة والدم والمصير.





جاء ذلك خلال مأدبة غداء أقامها سعادة وزير شؤون الإعلام، وبحضور معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على شرف الوفد الإعلامي السعودي بمناسبة اختيار إعلام المملكة العربية السعودية الشقيقة ضيف شرف "جائزة خليفة بن سلمان للصحافة".



وأعرب الرميحي عن بالغ تقديره واعتزازه باختيار الإعلام السعودي ضيف شرف جائزة خليفة بن سلمان للصحافة، ولأول مرة منذ انطلاقتها قبل ثلاث سنوات، تقديرًا لمكانة المملكة العربية السعودية في قلب العالم العربي والإسلامي، واعترافًا بعلو قدرها وتأثيرها وسط الأسرة الصحفية والإعلامية العربية، وامتنانًا للمواقف الأخوية السعودية المشرفة على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والإعلامية في تعزيز العمل العربي المشترك والتضامن الإسلامي، والوقوف إلى جانب مملكة البحرين وأمنها واستقرارها ومساندة مسيرتها التنموية.



ح ب/ع ع



بنا 1515 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/05/02 - 19 : 06 PM