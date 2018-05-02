سمو الشيخ خالد بن حمد يهنئ منتسبي الصحافة البحرينية بمناسبة اليوم العالمي للصحافة المنامة في 02 مايو/ بنا/ هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، جميع منتسبي الصحافة البحرينية، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة والذي يصادف ذكراه يوم الثالث من مايو من كل عام، معربا سموه عن اعتزازه بالجهود التي يبذلها منتسبي الصحافة من جهود كبيرة، لدعم مسيرة البناء والإصلاح في وطننا العزيز.



وأكد سموه أن الصحافة البحرينية تتمتع بسجل تاريخي طويل ومشهود على مستوى المنطقة، والتي بدأت بالظهور في عام 1939 من خلال الجهود التي بذلها الأديب عبدالله الزايد الذي أسس أول صحيفة بحرينية حملت اسم "البحرين"، والتي تعتبر أول صحيفة أسبوعية على مستوى دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية.



وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أنه مع تطور وتنوع العمل الصحافي الذي شهدته الصحافة البحرينية منذ تلك السنوات، والذي عززه المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، قد منح الصحافة البحرينية مساحة واسعة من الحرية في التعبير، ودفعها لتحتل موقعا رئيسيا في العملية التنموية التي شهدتها البلاد.



وقال سموه "نبارك لإخواننا من منتسبي الصحافة والإعلام البحريني، الذكرى السنوية ليوم الصحافة العالمي، فهي فرصة نستذكر فيها الوجه الحضاري لمملكة البحرين في دعمها لحرية الصحافة والإعلام، والمنجزات التي حققتها الصحافة البحرينية، من خلال جهودها المتميزة والمتواصلة التي تدعم ديمومة العمل التنموي في هذا الوطن الغالي"، متمنيا سموه في الوقت ذاته لجميع منتسبي الصحافة البحرينية كل التوفيق والنجاح في أداء عملهم لخدمة الوطن.



ع.ر/خ.أ



بنا 1451 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/05/02 - 58 : 05 PM