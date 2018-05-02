مقتل 12 في هجوم مسلح بمقر مفوضية الانتخابات في ليبيا وداعش الإرهابي يعلن مسؤوليته طرابلس في 2 مايو/بنا/ تم الاعلان في ليبيا اليوم الاربعاء عن حادث انفجار بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس قتل فيه 11 على الأقل، وتم اضرام النيران في المبنى، حسب مسؤولين في الحكومة الليبية.

وقال خالد عمر مدير مكتب إعلام المفوضية " ان ما يعتقد انهم متشددون حاولوا السيطرة على المبنى و أن قوات الأمن تبادلت إطلاق النار مع المهاجمين".



أعلنت إدارة الإعلام بوزارة الصحة أن حصيلة ضحايا الهجوم الارهابي اليوم على مقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس بلغت (12) شهيدا، وصلت جثامينهم إلى عدد من المستشفيات والمصحات، بالإضافة الى (7) جرحى وفقا لإحصائيات غرفة العمليات المركزية بالوزارة، فيما أوضحت الغرفة في الاحصائية التي اعلنت عنها أن مستشفى الهضبة العام استقبل جثمانين لعنصرين من الشرطة فيما وصل جثمانين إلى مستشفى شارع الزاوية حسبما ذكرت وكالة الانباء الليبية (وال).



وأضافت الغرفة أن (3) جثامين وصلت إلى مصحة دار الشفاء بغوط الشعال وهم (مدنيان وعنصر من الشرطة فيما استقبل مستشفى أبو سليم للحوادث جثمانين، و كذلك 3 جرحى توفوا عقب وصولهم للمستشفى، كما أوضحت الغرفة أن حصيلة الجرحى وصلت إلى 07 منهم إمرأة حالتها مستقرة، وتم ايوائها بمستشفى شارع الزاوية؛ ورجل في حالة إغماء فقط موجود بمستشفى أبو سليم للحوادث بطرابلس؛ بالإضافة الى 04 جرحى بمصحة الفردوس منهم اثنان حالتهم حرجة واثنان بجروح متوسطة، وكذلك جريح واحد بمصحة المختار بطرابلس.



وقال مدير مكتب إعلام المفوضية إن من بين القتلى ثلاثة موظفين وأربعة من قوات الأمن المحلية.



وفي وقت لاحق أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن الهجوم



خ.أ



بنا 1450 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/05/02 - 53 : 05 PM