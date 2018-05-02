بمناسبة اليوم العالمي للصحافة.. المردي: الصحافة البحرينية تقدم نموذجا يحتذى في الالتزام بالضوابط المهنية والأخلاقية المنامة في 2 مايو / بنا / أعرب السيد مؤنس المردي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية عن اعتزاز الأسرة الصحفية بما تحظى به مهنة الصحافة، ومن ينتسبون إليها ويعملون بها، من تقدير دائم من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، ومن دعم كبير على الصعيد العالمي، يعكس إيمانا بدورها وحرصًا على توفير كل الأجواء التي تمكنها من أداء مهامها في مختلف المجالات.

وقال المردي في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الذي يصادف الثالث من شهر مايو، ويوم الصحافة البحرينية الذي يصادف السابع من شهر مايو، إن العالم بأسره يضع حرية الصحافة كأحد أهم مظاهر الحق في الإعلام، وكركيزة أساسية لكل حياة ديمقراطية سليمة، ولهذا جاء الاحتفال الرئيسي باليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام تحت شعار "توازن القوى: الإعلام والعدالة وسيادة القانون" ليؤكد العلاقة الوثيقة بين وسائل الإعلام والسلطة القضائية وسيادة القانون، وذلك في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق الهدف 16 من اهداف التنمية المستدامة والذي يتعلق بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية.



وشدد رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية على أن توفر حرية الصحافة يعد مقياسا مهما لوجود النظام الديمقراطي وقيام دولة الحق والقانون، كما أن الضمانات القانونية هي من أهم متطلبات حرية الصحافة وتمكينها من أداء دورها.



وأكد المردي أن للصحافة والإعلام دورا حيويا في التنمية المستدامة بوصفها عاملا من عوامل التغيير الاجتماعي، وسلطة رقابية تعمل على تعزيز الشفافية والمحاسبة على جميع المستويات، ولكونها تمتلك قوة لا تضاهى في تشكيل الرأي العام، وإرساء منظومة قيم تحترم سيادة القانون، ما يجعلها شريكا في الدفاع عن حقوق الإنسان.



وأشار إلى أن وسائل الإعلام تسهم في تحقيق الترابط في المجتمع والحفاظ على كيانه ومعتقداته وعاداته وتقاليده وتوحيد أهدافه، والتصدي لكل ما يهدد قيم المجتمع ويؤثر فيها، كما تدافع عن مصالح المواطنين في مهمة تحتاج إليها جميع الدول من أجل تعبئة جهودها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.



وقال المردي: "عملية التنمية تقوم بالأساس على كاهل الإنسان ومن أجل الإنسان ، والإعلام ركن مهم في هذه العملية، حيث أضحى قوة اقتصادية وعاملا من عوامل التنمية الحقيقية في مختلف انحاء العالم، باعتباره جزءا مهما من تطور المجتمع ويرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام الاجتماعي والاقتصادي الذي يعمل في اطاره، وهو يقوم بدور مهم وأساسي في مختلف ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة، كما يعد عنصرًا ضروريًا في تطوير المجتمع وتنميته، بما لديه من قدرة كبيرة على التأثير على حركة المجتمع بكل ما يمتلكه من إمكانيات تقنية ونفوذ واسع".



وأضاف: "أن ثورة الاتصال والمعلومات التي تميز عالمنا الذي نعيش فيه الآن ساهمت بقوة في إحداث الكثير من التحولات في مناهج ومقاربات التنمية في المجالات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والثقافية، وهو ما يفرض على جميع الدول ضرورة توظيفها التوظيف الصحيح حتى لا تتخلف عن ركب التنمية المستدامة".



وأعرب المردي عن سعادته واعتزازه بما تقوم به الصحافة من دور وطني مسؤول ومشهود في مختلف المجالات وفي إبراز المنجزات الحضارية لمملكة البحرين ، وقدرتها على مواكبة المستجدات العالمية ، وبما أنجزته الصحافة البحرينية من خطوات واسعة ونجاحات كبيرة في مسار التطور والاحترافية المهنية، وفي ترسيخ القيم الإيجابية وثقافة الحوار واحترام الرأي، والرأي الآخر.



وأضاف رئيس جمعية الصحفيين أن الدور الوطني الهام والمتعاظم الذي تقوم به الصحافة البحرينية يستند إلى دستور يؤكد على حرية التعبير، وإلى مقومات قوية ودعامات صلبة تضمن لها مواصلة هذا الدور وتطويره، بما لها من تاريخ عريق وما تحظى به من مكانة خاصة كإحدى ركائز المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى، فكانت بمثابة المنبر الوطني لتنوير الشعب البحريني بأهداف هذا المشروع الوطني، وهو ما تحقق في التفاف جميع مكونات الشعب حوله.



وأكد المردي أن الصحافة البحرينية قدمت ولا تزال تقدم نموذجا يحتذى في الالتزام بالضوابط المهنية والأخلاقية ومراعاة المصلحة الوطنية في إطار من الحرية المسؤولة، ما جعلها محل ثقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم الذين لم يدخروا وسعا في تقديم كافة سبل الدعم لإيصال صوت الصحافة للشعب البحريني، وتوفير أجواء الانفتاح وحرية الرأي والتعبير، التي منحت الصحافة فضاءات أرحب لطرح الأفكار والرؤى الهادفة بلا أية قيود باستثناء القانون والضمير الوطني.



ونوه رئيس جمعية الصحفيين بتمكن الصحافة البحرينية في الوقوف بوازع وضمير وطني ومهني وبكل قوة وإخلاص وكل صبر ومثابرة أمام الهجمات الإعلامية التي كانت وما تزال تتعرض لها مملكة البحرين من وسائل إعلام خارجية، فضلا عن إسهامها الثابت في الحفاظ على أمن واستقرار مملكة البحرين ومواجهة كافة المخططات الإعلامية التي تتربص بوحدة وترابط شعب البحرين.



وأشار إلى أن نجاح دور الصحافة الوطنية في أداء دورها إنما يعكس ثقة الشعب البحريني في صحافته الوطنية، وإقباله عليها، واعتبارها منبره الإعلامي الأول، وخاصة أن منظومة الصحافة تعتمد على كوادر وطنية تمثل امتدادًا لأجيال متعاقبة من رواد الفكر والأدب على الصعيد العربي ساهموا في تأسيس الصحافة وفي تطويرها.



ورفع رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية أسمى آيات الشكر والامتنان إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لحرصهم الشديد على ترسيخ كل الحقوق والحريات ومن أهمها حرية الرأي والتعبير وللدعم اللامحدود والإسناد الكبير الذي يقدمونه للصحافة وللعاملين فيها والمنتسبين إليها، إيمانا منهم برسالتها النبيلة وإسهاماتها المتواصلة في مسيرة النهضة والتنمية التي تشهدها مملكة البحرين.



كما تقدم مؤنس المردي بخالص التهنئة إلى جميع أبناء الجسم الصحفي بمملكة البحرين، معربًا عن ثقته في أن الصحافة البحرينية ستواصل مسيرتها نحو المزيد من الانجازات والمكاسب في مهمتها النبيلة التي تمثل رسالة سامية تعلو عن مجرد مهنة يعملون فيها.



خ.ب/ع ع



بنا 1425 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/05/02 - 52 : 05 PM