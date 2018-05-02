وزير الأشغال والبلديات: جائزة خليفة بن سلمان محفز للإبداع الصحفي المنامة في 2 مايو / بنا / أشاد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بجائزة خليفة بن سلمان للصحافة التي أعلن عن الفائزين بدورتها الثالثة اليوم، مبينا أن هذه الجاهزة محفزة لمزيد من الابداع في المجال الصحافي، كما أنه ميدان رحب للتنافس الإعلامي وتطوير العمل في الصحافة المحلية.



وأكد خلف على الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بالصحافة المحلية وتوفير المناخات اللازمة لبروزها وتميزها مؤكدا أن الجائزة بما حملته من مضامين واسعة ستسهم في ابراز دور الصحافة في خدمة المجتمع.



كما أكد خلف أهمية الدور الإعلامي باعتباره أحد ركائز المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى والاهتمام بدور رجالات الاعلام والمؤسسات الاعلامية ودعمها من اجل خدمة الوطن والمواطنين.



وأثنى خلف على الدور الذي تلعبه الصحافة المحلية في ابراز ونقل المشاريع والبرامج الخدمية من خلال تحليها بالمسئولية الاجتماعية وكذلك باعتبارها منبرا حرا لأبداء الآراء والملاحظات المختلفة التي تسهم في تطوير العمل والارتقاء به.



وأعرب الوزير تحياته للفائزين بجائزة خليفة بن سلمان للصحافة في دورتها الثالثة، مشيدا بالمستوى المهني العالي للأعمال الفائزة وبالتطور الكبير الذي حققته الصحافة المحلية.



خ.ب/ع ع



بنا 1342 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/05/02 - 47 : 04 PM