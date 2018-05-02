صاحبات الأعمال والمهن البحرينية يعقد ملتقى رئيسات الاتحاد العالمي المنامة في 02 مايو/ بنا/ أعلن الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية عن عقد ملتقى رئيسات الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن، خلال الفترة من 5 الى 8 مايو الجاري بحضور إقليمي ودولي واسع.



ويهدف الملتقى إلى وضع الاستراتيجيات المتعلقة بعمل الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن، وبحث سبل التنسيق بين الاتحاد في الدول المختلفة، إضافة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها مملكة البحرين بوصفها بيئة داعمة للابتكار، ومركزا إقليميا رائدا في التكنولوجيا المالية.



وتتنوع أجندة الملتقى بين جلسات نقاشية، وزيارات ميدانية لمؤسسات ومواقع اقتصادية واستثمارية في مملكة البحرين، من بينها (تمكين) ومرفأ البحرين المالي، وخليج البحرين، وحلبة البحرين الدولية، إلى جانب الشركات (جيبك) و(ألبا) و(بابكو) والحاضنات الاقتصادية كما يتخلل البرنامج زيارات لمواقع سياحية في مملكة البحرين، بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والآثار.



وفيما سيقام حفل افتتاح الملتقى في موقع متحف قلعة البحرين مساء السبت بحضور شخصيات رفيعة المستوى وسفراء السلك الدبلوماسي الممثل في البحرين، يستضيف متحف البحرين الوطني جلسات الملتقى، والتي تسلط الضوء على مملكة البحرين كمركز للتكنولوجيا المالية، إضافة إلى جلسة حول استدامة المشاريع الناشئة ومستقبلها، وأخرى بعنوان (المرأة في مجالس الإدارات بين الفرص والتحديات).



وحول انعقاد الملتقى عبّرت الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية عن سعادتها وفخرها بالمبادرة البحرينية لاحتضان ملتقى رئيسات الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن BPW بعد استضافة مملكة البحرين للمرة الأولى عام 2015 الجمعية العالمية لسيدات ورواد الأعمال FCEM، منوهة إلى أن الملتقى لم يكن مدرجا في سجلات الاتحاد العالمي، بل جاء مبادرة من الاتحاد البحريني، احتفاءً وافتخارا بما حققته المرأة العربية دوليا.



وأضافت: "لقد حرصنا على مواكبة أحدث توجهات القطاع الاقتصادي من خلال جلسات الملتقى، وإبراز مملكة البحرين كنموذج رائد في التكنولوجيا المالية التي تقدم قيمة مضافة لقطاع الخدمات المالية، وبيئة مثلى لإطلاق المشاريع الناشئة والمبتكرة وتسريع نموها".



وتابعت "كذلك يحتفي الملتقى بنخبة متميزة من السيدات اللاتي ترأسن الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن منذ إشهاره منذ ما يقارب المئة وعشرين عاما، وهنا أود الإشارة بكل فخر وسعادة إلى رئاسة سيدة عربية نشطة للاتحاد العالمي للمرة الأولى في تاريخه، وهي د. أماني عصفور من جمهورية مصر العربية، والتي سيتم تكريمها في حفل الافتتاح، وذلك تقديرا لدورها البارز والتقدم الكبير الذي أحرزته المرأة العربية في الاتحاد العالمي".



كما أشارت إلى حضور ومشاركة د. الشيخة حصة سعد عبد الله السالم الصباح، سفير المنطقة العربية للاتحاد ورئيس الاتحاد الكويتي في الملتقى، وعدد كبير من رئيسات الاتحادات العربية الممثلة بالاتحاد العالمي.



ويحظى الملتقى بدعم من وزارة الخارجية و(تمكين) كشريكين استراتيجيين، إلى جانب الرعاة: مجلس التنمية الاقتصادية، وشركة (فيفا) للاتصالات، وهيئة البحرين للثقافة والآثار، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وشركة الخليج للبتروكيماويات (جيبك).



يذكر أن الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية قد تأسس عام 2012، وهو يهدف إلى تمكين المرأة والشباب اقتصاديا من خلال التدريب والتأهيل، إضافة إلى دعم الراغبين بإقامة مشاريعهم الخاصة من خلال توفير حاضنات أعمال لهم، تؤهلهم لخوض سوق العمل بجدارة فيما بعد.





م.ا.ب/خ.أ/ع ذ



بنا 1339 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/05/02 - 47 : 04 PM