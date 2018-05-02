وزير المواصلات والاتصالات: الارتقاء بالتعاون بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة في مجال الفضاء وعلومه دبي في 02 مايو/ بنا / في اطار الجھود المستمرة لتعزیز التعاون وتطویر العلاقات بین مملكة البحرین ودولة الامارات العربیة المتحدة الشقیقة فـي مجال عـلوم الفضاء التقى سعادة المھندس كمال بن أحمد محمد وزیر المواصلات والاتصالات الوزیر المشرف على الھیئة الوطنیة لعلوم الفضاء مع معالي الدكتور أحمد بن عـبدالله بالھول الفلاسـي وزیر الدولة لشؤون التعلیم العالي والمهارات المتقدمة، رئیس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وذلك لمناقشة سبل الارتقاء بمستویات التعاون بین البلدین الشقیقین.



وقد حضر اللقاء الدكتور محمد أحمد العامر رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء والدكتور محمد ابراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة وسعادة الدكتور محمد ناصر الاحبابي الرئیس التنفیذي لوكالة الامارات للفضاء والسید یوسف حمد الشیباني مدیر عام مركز محمد بن راشد للفضاء وعدد من الـمعنیین في مجال للفضاء.

وخلال اللقاء أكد سعادة وزیر المواصلات والاتصالات على أھمیة تنمیة التعاون فیما بین الھیئة الوطنیة لعلوم الفضاء فـي مملكة البحرین ووكالة الامارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء لتبادل آخـر المسـتجدات المتعلقة في البحوث والدراسات والتقنیات الحدیثة بالإضافة الى الاستفادة من برامج التدریب المختلفة والتعرف على احدث التطبیقات المستخدمة بما یسھم في دعم مبادرات التنمیة المستدامة في مملكة البحرین ویبرز دور المملكة في مجال علوم الفضاء.

كما أشار سعادته إلى أھمیة ما تقوم به ھیئات ومراكز علوم الفضاء من دراسات وبحوث علمیة خدمت العالم أجمع، وأسست لتكون نواة للمعرفة في مجال الفضاء یعول علیھا في رسم ملامح مستقبل علوم الفضاء.

وأعرب سعادته عن التطلع لتوقیع مذكرة تفاھم مع مركز محمد بن راشد للفضاء والتي سوف تشمل فرص لتبادل المعارف والخبرات للارتقاء بالعلاقات نحو التكامل في كافة القطاعات وتعزیز نموھا على كافة الأصعدة وفي مختلف المیادین والعمل على تطویرھا وتنمیتھا نحو آفاق أرحب من العمل المشترك .

وفي ختام اللقاء تقدم سعادة الوزیر بجزیل الشكر والتقدیر لمعالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالھول الفلاسي، مؤكدا أن ھذه الجھود سوف تساھم في رفع مكانة المملكة في مجال علوم وتقنیات الفضاء وتنمي البحث العلمي الذي بات مقیاساً لرقي الأمم وتقدمھا.

الجدیر بالذكر ان التعاون بین البلدین الشقیقین في مجال الفضاء قائم منذ عام 2016 حیث تم التوقیع على مذكرة تفاھم بین الھیئة الوطنیة لعلوم الفضاء ووكالة الامارات للفضاء.









ع.ر/ع ذ



بنا 1335 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/05/02 - 39 : 04 PM