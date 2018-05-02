بابكو تنظم حفلها السنوي الثالث عشر لجائزة المدرسة الخضراء للعام الدراسي 2017/2018 المنامة في 02 مايو/ بنا / أقامت شركة نفط البحرين (بابكو) اليوم حفلها السنوي الثالث عشر لتكريم المدارس الفائزة والمشاركة في جائزة بابكو للمدرسة الخضراء 2017/2018. وذلك برعاية معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة وزير النفط رئيس مجلس إدارة بابكو، وحضور المهندس إبراهيم عبدالله طالب نائب الرئيس التنفيذي رئيس لجنة البيئة والصحة والسلامة في بابكو، والسيد إبراهيم علي بورشيد، مدير إدارة التعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم . كما حضر الحفل عدد من أعضاء مجلس إدارة بابكو وكبار المسئولين في الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمجلس الأعلى للبيئة.



وخلال الحفل ألقى المهندس إبراهيم طالب كلمة موجزة قال فيها: "يسعدني أن التقي بكم اليوم في هذه المناسبة الجليلة التي نحتفل فيها معاً بتكريم المدارس الفائزة بجائزة بابكو للمدرسة الخضراء للعام الدراسي 2017/2018. إن شركة بابكو يحدوها كل الفخر والاعتزاز بمواصلة هذا البرنامج الطموح الذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار الأعوام الماضية، وأسفر عن تنفيذ عدة مشاريع بيئية جوهرية تهدف إلى تحسين جودة الهواء، وتوفير الماء، وإدارة النفايات، وابتكار أساليب حديثة وفعالة لتعزيز الوعي بالثقافة البيئية في مملكتنا الغالية".



وأوضح قائلا : " ومن خلال السياسات الواعية التي تأخذ بها بابكو في مجال البيئة، فقد أدركت الشركة ضرورة حث المواطنين والشباب على المشاركة في برامجها البيئية بهدف توسيع مداركهم وزيادة وعيهم وحثهم على المشاركة في الموضوعات التي تختص بتحسين البيئة والمحافظة عليها". وأضاف قائلاً: "إننا سعداء بمخرجات هذا البرنامج الذي يتم تنظيمه على مدار 13 عاماً بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للبيئة من أجل حث أبنائنا الطلبة على إعداد البرامج التي تعود بمردود إيجابي على البيئة والمجتمع، وتأتي بأفكار جديدة ومبدعة يمكن استثمارها في تطوير المشاريع البيئية ".



وفي ختام كلمته، توجه المهندس إبراهيم طالب بالشكر والامتنان إلى معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة وزير النفط رئيس مجلس إدارة بابكو على دعمه اللامحدود لمشاريع الشراكة المجتمعية والبيئة، والتي تهدف إلى دعم شباب الوطن وفق توجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله. كما أثنى على جهود سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم لدعمه للجائزة. وخص بالشكر جميع مسئولي الوزارة وممثلي المدارس الثانوية والمجلس الأعلى للبيئة وجميع الحضور على دعم ومساندة هذا البرنامج الطموح.



تجدر الإشارة الى أن مسابقة جائزة بابكو للمدارس الخضراء لهذا العام شهدت مشاركة 21 مدرسة، وتم خلالها تقديم مجموعة متنوعة من المبادرات والمشاريع البيئية. وقد فازت بالمركز الأول مدرسة جدحفص الثانوية الصناعية للبنين عن مشروع البحرين الخضراء، والذي تقوم فكرته على تتبع تلوث الهواء داخل المناطق الصناعية والزراعية بمملكة البحرين. وفازت بالمركز الثاني مدرسة النور الثانوية للبنات عن مشروع ابتكار نظام زراعي متطور صديق للبيئة لإنتاج محاصيل آمنة غذائياً وزراعياً. وفازت بالمركز الثالث مدرسة جدحفص الثانوية للبنات عن مشروع تقنيات تتحدى ظاهرة الاحتباس الحراري.



وفي ختام الحفل، تم تكريم المدارس التي شاركت في البرنامج خلال السنوات الماضية نظير مشاركتها المتواصلة والفعالة. وتم أيضاً خلال الحفل تكريم أعضاء لجان التحكيم والتنظيم.





ح ب/ع ذ



بنا 1332 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/05/02 - 37 : 04 PM