(الأمن) الإذاعي يناقش الحملة التوعوية (تجنب) المنامة في 02 مايو/ بنا / يناقش برنامج (الأمن) الإذاعي في حلقته التي تذاع غدا الخميس الحملة التوعوية التي تنفذها إدارة تنفيذ الأحكام بالشؤون القانونية بوزارة الداخلية بعنوان (تجنب) حيث يستضيف البرنامج كلا من النقيب عبداللطيف ساتر، والنقيب ناصر الكبيسي ضابطا التنفيذ القضائي بالإدارة.



برنامج (الأمن) الإذاعي، تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع إذاعة مملكة البحرين، ويبث كل خميس في تمام الساعة الواحدة ظهرا على الموجة FM102.3 والحلقة من تقديم شيخة الزياني، ويخرجها على الهواء مساعد ملازم ثاني عبدالرحمن البطي.



للمشاركة بالبرنامج على 17684888 وللتواصل عبر الرسائل النصية من شركة بتلكو 92675 ، زين88263 ، فيفا 98029، كما يمكنكم مشاهدتنا على الهواء مباشرة عبر قناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة moi_bahrain .



ح ب/خ.أ



بنا 1329 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/05/02 - 36 : 04 PM