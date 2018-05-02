سمو ولي العهد يستقبل السفير التايلندي ويؤكد حرص المملكة على دعم علاقاتها مع الدول الآسيوية في مختلف المجالات المنامة في 02 مايو/ بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين على دعم علاقاتها مع مملكة تايلند في إطار تطلع البحرين الى تعزيز مستوى التعاون مع الدول الآسيوية في مختلف المجالات.



وأشار سموه حفظه الله لدى لقائه بقصر الرفاع اليوم سعادة السيد تانيت نا سونخلا سفير مملكة تايلند لدى المملكة بمناسبة استلام مهام عمله في البلاد سعي البحرين لتوطيد علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف الدول الصديقة، وخصوصاً على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، مستعرضاً سموه مع سعادة السفير مجالات التعاون الثنائي وما وصلت إليه على كافة الأصعدة، مرحباً سموه بسعادة السفير التايلندي متمنيا لسعادته كل التوفيق في مهامه لتعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة في مسار علاقات البلدين الصديقين.



من جانبه، أعرب سعادة السفير عن شكره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام في تعزيز علاقات مملكة البحرين ومملكة تايلند، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة البناء على العلاقات القائمة بين البلدين وتعزيزها على كافة المستويات.



ح ب/ع ذ



بنا 1328 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/05/02 - 35 : 04 PM