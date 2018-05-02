معالي وزير الداخلية يتسلم نسخة كتاب تدريب المشاة بقوات الأمن العام ويؤكد على وضعه ضمن المناهج التي يتم تدريسها‎ المنامة في 02 مايو/ بنا / استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، اليوم ، سعادة اللواء إبراهيم حبيب الغيث المفتش العام ، وذلك بحضور سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام .



وخلال اللقاء، تسلم معالي الوزير، نسخة من الكتاب الشامل، في تدريب المشاة بقوات الأمن العام، والذي احتوى على أسس ومباديء التدريب على الحركات الصحيحة، وتوثيق ما وصلت إليه قوات الأمن العام من احترافية في حركات المشاة، حيث تم إعداد الكتاب، تنفيذا لتوجيهات معالي الوزير، ضمن منظومة التدريب المعمول بها في الوزارة.



وأعرب معالي الوزير عن شكره وتقديره للمفتش العام وفريق العمل الذي قام بإنجاز هذا الكتاب، مؤكدا على ضرورة وجود مادة موثقة عن تدريب المشاة، ومنوها إلى ضرورة أن يكون هذا الكتاب، ضمن المناهج التي يتم تدريسها ويكون مرجعا في هذا المجال.



ح ب/ع ذ



بنا 1327 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/05/02 - 34 : 04 PM