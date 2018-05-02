سمو ولي العهد يستقبل السفير التركي بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة المنامة في 02 مايو / بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على مستوى العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا التي تشهد مزيداً من التعاون البناء لتعزيز المجالات ذات الاهتمام المشترك للدفع بها نحو آفاق أرحب.



جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم سعادة السيد كمال ديميرجيلر سفير جهورية تركيا بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة، حيث رحب سموه بسعادة السفير ونوه بمسارات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها عبر تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تربطهما بما ينعكس على مواصلة تطوير التعاون التجاري والاستفادة من الفرص الاستثمارية لدى البلدين، متمنياً سموه لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية بما يخدم البلدين والشعبين.



من جانبه، أعرب سعادة سفير تركيا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على اهتمامه بدعم العلاقات الثانية بين مملكة البحرين وجهورية تركيا، مشيدا بما وصلت إليه هذه العلاقات ومؤكداً حرص بلاده على تعزيزها على الأصعدة المختلفة.



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بنا 1322 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/05/02 - 25 : 04 PM