الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة يترأس الاجتماع الثاني لخبراء التنوع الحيوي في مملكة البحرين المنامة في 2 مايو/ بنا / ترأس سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الاجتماع الثاني لخبراء التنوع الحيوي لمناقشة الوثيقة النهائية المعنية بتحديث ملاحق اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وفي بداية الاجتماع رحب سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بالمشاركين في الاجتماع الذي ضم عددا من الخبراء من مختلف الجهات المعنية بحماية وحفظ التنوع الحيوي في مملكة البحرين، مشيداً بالجهود التي يبذلها الخبراء في سبيل تطوير مخرجات الاتفاقية.



وأشار سعادة الدكتور محمد بن دينه إلى أن الدول الأطراف في الاتفاقية ملتزمة بتطوير وتطبيق السياسـات والأنشطة التي تهدف للمحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية وإعادة تأهيلها وضمان الاستغلال المستدام لها وذلك من خلال شتى المجالات القانونية والتشريعية والتعليمية والتوعوية والبحثية.



من جانبها أوضحت الأستاذة نوف الوسمي أن هذه الاتفاقية تهــدف إلى المحافظة علـى النظم البيئية وعلى الحياة الفطرية في حالة ســليمة متنامية وبخاصة الأنواع المهددة بالانقراض ولا سيما عندما يتجاوز انتشار هذه الأنواع الحدود الدولية لدولتين جارتين أو أكثر أو حيثما تهاجر هذه الأنواع عبر تلك الدول بما في ذلك المياه الإقليمية والمجال الجوي الخاضع لسيادتها.



وأشارت إلى أن الخبراء استعرضوا خلال الاجتماع عددا من القوائم والمرئيات التي قاموا بإعدادها مسبقاً، تمهيدا لإرسالها إلى سكرتارية اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد استكمال مناقشة مخرجات الوثيقة النهائية لتحديث ملاحق الاتفاقية.



الجدير بالذكر أن مملكة البحرين أعلنت انضمامها للاتفاقية في يونيو 2002 بموجب المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2002م بشأن المصادقة على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية.



ع م







م.ا.ب/خ.س



بنا 1130 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/05/02 - 34 : 02 PM