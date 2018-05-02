رئيس هيئة الأركان يحضر التمرين النهائي للمجموعة القتالية في منطقة النعيرية السعودية الدمام في 2 مايو / بنا / حضر سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان صباح اليوم، ختام مجريات التمرين التعبوي المشترك لمجموعة القتال التابعة لقوة دفاع البحرين بمنطقة النعيرية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.



وقد استمع سعادة رئيس هيئة الأركان إلى إيجاز عن البرنامج التدريبي للمعسكر الخارجي لمجموعة القتال بعدها بدأت فعاليات التمرين، حيث نفذت الوحدات التابعة لمجموعة القتال عددا من التطبيقات الميدانية لجميع العمليات الدفاعية والهجومية باستخدام الذخيرة الحية.



وفي ختام التمرين أشاد سعادة رئيس هيئة الأركان بما لمسه من كفاءة واقتدار وإتقان كبير لرجال قوة دفاع البحرين خلال هذا التمرين.



ل.ب/ع ع



بنا 1124 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/05/02 - 32 : 02 PM