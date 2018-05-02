"إنجاز البحرين" و "هيل اند نولتون" توقعان مذكرة تفاهم لمواصلة الشراكة المنامة في 02 مايو/ بنا / وقع كل من سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، المديرة التنفيذية لمؤسسة إنجاز البحرين، وبشار القاضي، المدير التنفيذي لشركة هيل أند نولتون ستراتيجيز الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، مذكرة تفاهم على هامش مسابقة إنجاز لرواد الأعمال الصغار السنوية بحضور الدكتور عبدالرحمن الجواهري، رئيس شركة جيبك ورئيس مجلس الإدارة لمؤسسة إنجاز البحرين، وذلك لمواصلة الشراكة الناجحة ما بين المؤسستين.



وتؤكد المذكرة التزام هيل أند نولتون فيما يخص استمرارية دعم مؤسسة إنجاز البحرين كالشريك الاستراتيجي الرسمي للعلاقات العامة.



وهيل أند نولتون مؤسسة رائدة في مجال الاتصالات والعلاقات العامة واحدى أولى المؤسسات التي تواجدت في الخليج منذ أكثر من 30 عاما ، وهي شريك لإنجاز البحرين وإنجاز العرب لعدة سنين.



وإنجاز البحرين مؤسسة غير ربحية أسست عام 2005 كجزء من مجموعة ’جونيور أتشيفمنتس ورلد وايد‘ بهدف تمكين الشباب ليحققوا نجاحاتهم الاقتصادية وتأهيلهم ليكونوا جاهزين لمواجهة التحديات التي تواجه روّاد أعمال اليوم.





م.ف.ق/خ.س



بنا 1124 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/05/02 - 31 : 02 PM