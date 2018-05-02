الوزير ميرزا يؤكد امام المجلس الوزاري العربي للمياه .. دعم مملكة البحرين للاستراتيجية الموحدة للمياه بين الاشقاء المنامة في 2 مايو/ بنا / شارك الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء في اجتماع الدورة العاشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه والذي عقد اليوم بفندق الشيراتون بدولة الكويت الشقيقة، بحضور الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بشؤون المياه في دول مجلس التعاون والدول العربية الشقيقة.



وقدم الوزير ميرزا كلمة خلال الاجتماع تحدث فيها عن الخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها حكومة البحرين في قضايا المياه والاستراتيجية الموحدة للمياه وعن الاهتمامات العليا السامية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في تطوير استراتيجية موحدة للمياه للسنوات الممتدة إلى عام 2035، والتي تهدف إلى التعامل مع مشكلة ندرة المياه في المنطقة والسعي الى توفير موارد المياه بشكل آمن ومستدام على المدى الطويل، والتزام البحرين بدعم مبادرة أمن واستدامة المياه دعماً كاملاً متمثلاً في مشاركة الأشقاء دول مجلس التعاون والدول العربية في استراتيجية موحدة للمياه وانشاء الأطر اللازمة لتأمين مستقبل مضمون لموارد المياه.



وكان الاجتماع بدأ بكلمة للوزير العراقي الدكتور حسن الجنابي وزير الموارد المائية رئيس الدورة السابقة للمجلس الوزاري العربي للمياه بعدها قام بتسليم دولة الكويت الشقيقة رئاسة الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه حيث ألقى المهندس بخيت شبيب الرشيدي وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي كلمة أكد فيها على أهمية استراتيجية الامن المائي العربي والتي يمكن اعتبارها خارطة طريق للدول العربية للنهوض بقطاع المياه وتحقيق الاستدامة وذلك من خلال تعاون الدول مع بعضها البعض ودعم المبادرات المشتركة وتعزيز القدرات من أجل تحقيق إدارة رشيدة و متكاملة وفعالة للموارد المائية في المنطقة، وقد تضمن حفل افتتاح الاجتماع ايضا كلمة رئيسية للأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط.



واشتمل جدول اعمال الاجتماع على مواضيع هامة عديدة في الشأن المائي العربي من اهمها متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة للمياه العربية 2030 والاتفاقية الاطارية الخاصة بالموارد المشتركة بين الدول العربية، وكذلك مناقشة المبادرة الاقليمية للترابط بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء، وتناول الاجتماع ايضا قيام الدول المشاركة بعرض قصص النجاح في ادارة الموارد المائية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى عروض للمنظمات الدولية الاقليمية العاملة في مجال ادارة الموارد المائية، علاوة على ذلك تم مناقشة الاحداث العالمية وترتيب استعدادات تمثيل الدول العربية من خلال جامعة الدول العربية في هذه المحافل.



كما شارك وزير شؤون الكهرباء والماء في صباح نفس اليوم في حفل افتتاح المؤتمر العربي الثالث للمياه تحت شعار "التكامل العربي في ادارة الموارد المائية" والذي عقد برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت وبمشاركة الوزراء المعنيين بشؤون المياه وسفراء الدول العربي، وممثلين عن الأمم المتحدة، إلى جانب قانونيين وحقوقيين ومختصين في القانون الدولي وخبراء المياه من الدول العربية، حيث يناقش المؤتمر على مدى يومين المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية، لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 المعنية بالمياه في الوطن العربي.



رافق الوزير الى الكويت كل من المهندس ابراهيم عبدالله الكعبي نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع بهيئة الكهرباء والماء والسيد احمد بوجيري مدير مكتب الوزير.





ل.ب/خ.س



بنا 1121 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/05/02 - 28 : 02 PM