القائد العام يستقبل قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس المنامة في 02 مايو/ بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في القيادة العامة صباح اليوم، الفريق بحري جون أكويلان JOHN AQUILINO قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس، بمناسبة انتهاء فترة عمله والذي قدم إلى معاليه الفريق بحري SCOTT STEARNET قائدا جديدا للقوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائداً للأسطول الخامس.



وأعرب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن شكره وتقديره لجهود الفريق بحري جون أكويلان على ما قام به طوال فترة عمله وما ساهم به في زيادة التعاون والتنسيق المشترك وتعزيز مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي، متمنياً معاليه له كل التوفيق والنجاح في كل ما يسند إليه من مهام جديدة، كما أعرب معاليه عن تمنياته بالتوفيق والسداد للفريق بحري SCOTT STEARNET في مهام عمله الجديدة بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.



حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام، واللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، والعميد الركن بحري محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكي البحريني بالوكالة، كما حضر من الجانب الأمريكي سعادة السيد جاستن سيبيريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، والعقيد ستيفن فسنت الملحق العسكري الأمريكي المعتمد لدى مملكة البحرين.



ل.ب/خ.س



بنا 1105 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/05/02 - 11 : 02 PM