القائد العام يستقبل الملحق العسكري البريطاني المنامة في 2 مايو / بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بالقيادة العامة صباح اليوم العقيد TOM RIDGWAY الملحق العسكري البريطاني بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث قدم لمعاليه المقدم بحري PAUL A WINDSAR بمناسبة تعيينه ملحقاً عسكرياً جديداً لدى سفارة المملكة المتحدة في مملكة البحرين.



ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بالملحق العسكري البريطاني الجديد، مثنياً على الجهود الطيبة لسلفه متمنياً معاليه له كل التوفيق والنجاح في كل ما يسند إليه من مهام جديدة.



كما اشاد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بالعلاقات الطيبة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما يشهده التعاون المشترك بينهما من تطور ونماء في شتى المجالات، كما أعرب معاليه عن تمنياته بالتوفيق والسداد للملحق العسكري البريطاني الجديد في مهام عمله الجديدة دعماً وتعزيزاً لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين.



حضر اللقاء اللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام، واللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين.



خ.ب/خ.س



بنا 1103 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/05/02 - 09 : 02 PM