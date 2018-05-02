ناصر بن حمد يستقبل سفير دولة الكويت لدى البحرين المنامة في 2 مايو / بنا / استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية سعادة الشيخ عزام مبارك الصباح عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين .





و رحب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بسعادة السفير الكويتي في المملكة ، مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين.



وخلال اللقاء أكد سموه على عمق العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين مشيرا الى المراحل المتطورة التي وصل إليها مستوى التعاون البحريني الكويتي في المجالات المختلفة والتعاون في قضايا المصير المشترك، داعيا الله القدير ان يحفظ الكويت اميرا وحكومة وشعبا وان ينعم عليها بمزيد من التقدم والنماء.



من جانبه رفع سعادة الشيخ عزام مبارك الصباح تهانيه القلبية لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على الانجاز الذي حققه في بطولة الرجل الحديدي في تكساس واشاد بهذا الانجاز الذي يؤكد تطور مستوى سموه و مستوى الرياضة في مملكة البحرين، مؤكدا على ان هذ الانجاز يمثل مفخرة للخليج العربي والعالم العربي اجمع .



م.ف.ق/خ.س



بنا 1052 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 85 اخر تحديث : 2018/05/02 - 56 : 01 PM