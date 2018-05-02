ناصر بن حمد يستقبل سفير اليابان لدى المملكة المنامة في 02 مايو/ بنا / استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية سعادة السيد هيديكي ايتو سفير اليابان لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة تسلمه مهام عمله الدبلوماسي في المملكة.





واشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالتوجهات المشتركة التي تجمع البلدين والصداقة التي تسير في طريق التطور بشكل ملحوظ وخصوصا في مجال التطوير والتنمية والتي تتشارك فيها مملكة البحرين واليابان وجهات النظر، معربا سموه عن سعادته بحجم التعاون والتنسيق مع البلد الصديق اليابان في مختلف المجالات، ومشيدا بالتطور الملحوظ الذي سيحقق التطلعات المشتركة في الايام القادمة في كافة المجالات وخاصة الرياضية منها .



من جهته أعرب السفير الياباني عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية مشيدا بالإنجازات التي تحققت في مملكة البحرين في مجالات عدة، في ظل المسيرة التنموية والتي توليها الحكومة الموقرة كل الاهتمام وتحرص على تخطيها التوقعات.





م.ا.ب/خ.س



بنا 1050 جمت 02/05/2018





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