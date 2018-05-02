قتلى في هجوم انتحاري استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا طرابلس في 02 مايو/ بنا / قتل سبعة اشخاص على الاقل في اول حصيلة لهجوم انتحاري استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس اليوم.



وقال خالد عمر مدير مكتب إعلام المفوضية إن مجموعة من المسلحين بينهم انتحاري استهدفوا المبنى، مضيفا ان"انتحاريا فجر نفسه داخل المقر وآخرين أشعلوا النار في جزء من المبنى".



وتابع "نحن الموظفون خارج المكان والأمن يتعامل مع الحادثة".



وأوضحت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا أسودا كثيفا يتصاعد من مكان الهجوم إلى الغرب من وسط طرابلس.



وكانت المفوضية تسجل أسماء الناخبين قبل الانتخابات الجديدة التي تقول الأمم المتحدة إنها تأمل أن تجري في ليبيا قبل نهاية العام.





خ.س



بنا 1004 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/05/02 - 07 : 01 PM