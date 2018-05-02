قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين وتستدعي أحد حراس الأقصى رام الله في 02 مايو/ بنا / اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم، ثمانية فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة.



وقال نادي الأسير، نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية، ان من بين المعتقلين أسير محرر من ذوي الإعاقة.



كما استدعت سلطات الاحتلال، اليوم، حارس المسجد الاقصى المبارك فادي عليان للتحقيق الفوري معه، في مركزٍ تابعٍ لشرطة الاحتلال بمستوطنة شمال القدس المحتلة.



وأفادت دائرة الأوقاف الاسلامية ، أن الاحتلال أبعد الأسبوع الماضي الحارس عليان، وثلاثة حراس آخرين، عن مكان عملهم في المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.





خ.س



بنا 0938 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/05/02 - 41 : 12 PM