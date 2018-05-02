الاشغال : غلق المسار الأيمن من كوبري الجنبية المنامة في 2 مايو/ بنا / اعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، أن أعمال صيانة كوبري الجنبية تستدعي غلق المسار الأيمن المتجه جنوباً وتوفير مسار واحد للحركة المرورية.



واوضحت الوزارة انه سيتم العمل في الموقع المذكور خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط ابتداءً من الخميس 3 مايو الساعة 11:00 مساءً إلى الأحد 6 مايو الساعة 05:00 صباحاً.



ودعت الوزارة الى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.







ل.ب/خ.س



بنا 0909 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/05/02 - 13 : 12 PM