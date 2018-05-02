مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي لدول مجلس التعاون يجتمع بإدارة الكلية العلمية للتصميم ‎ مسقط في 2 مايو / بنا / عقد مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعا بإدارة الكلية العلمية للتصميم بالعاصمة العمانية مسقط مؤخراً بمقر الكلية.



حضر الاجتماع سعادة الدكتور خميس بن صالح البلوشي مدير مكتب الشبكة الخليجية، والاستاذ عبود بن عبدالله العجيلي أخصائي المتابعة والإعداد الفني، ومن جانب إدارة الكلية، الدكتور محمد عادل رئيس مجلس إدارة الكلية، والدكتورة منى كمال إسماعيل عميد الكلية.



وناقش الاجتماع تجربة الكلية العلمية للتصميم في مراعاة و تطبيق الإجراءات والمعايير العالمية الناجحة والمناسبة لضمان الحصول على أفضل المستويات في جودة مؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجية، والذي حدا بالكلية العلمية للتصميم للجاهزية التامة لاستقبال فريق التقييم المؤسسي من الهيئة العمانية للاعتماد الاكاديمي خلال الشهر الجاري، وحصولها على الاعتماد الاكاديمي المؤسسي.



كما تم استعراض التخصصات المتوفرة في الكلية والتي تعتبر متميزة إقليمياً ، لتكون إضافة نوعية في تجربة التعليم العالي بالمنطقة ، وتُعد الكلية العلمية للتصميم مؤسسة رائدة بسلطنة عمان في تبني التكنولوجيا والاساليب التعليمية الحديثة والعالمية في مجالات مختلفة من التعليم العالي .



جدير بالذكر أن الكلية هي من إحدى المؤسسات التعليمية الأكثر نشاطاً اجتماعيا و ثقافياً، ولها بصمة واضحة في العمل والتفاعل المجتمعي، و لها إسهامات كثيرة و ملموسة في مجال المسؤولية الاجتماعية .





م.ف.ق/خ.س



بنا 0907 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/02 - 12 : 12 PM