المجلس الأعلى للقضاء ينظم مائدة مستديرة حول "إدارة الدعوى" المنامة في 2 مايو / بنا / نظم المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري (CLDP) - وزارة التجارة الأمريكية - مائدة مستديرة قضائية حول إدارة الدعوى ، رأسها سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين- رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين سعادة السيد جاستين سيبيريل.



وتهدف الورشة التي استمرت على مدى يومي 29 و 30 من ابريل الى تطوير إدارة الدعوى والمساهمة في تنظيم إجراءات التقاضي بما يسهل على المتقاضين متابعة الدعوى ومعالجة التحديات للوصول إلى حسم النزاعات في فترة محددة تتسم بالكفاءة والشفافية.



في البداية، رحب سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين بالسفير الأمريكي وبالحضور، حيث أشاد بما ستحققه الورشة من أهداف استراتيجية للتدريب القضائي المستمر، وأهمية الاطلاع على التجارب الدولية وقصص النجاح لتعزيز البيئة الحقوقية لتحقيق العدالة وإرساء الحقوق في المجتمع.



من جانبه، أكد سعادة السفير الأمريكي عمق التعاون بين بلاده ومملكة البحرين في المجالات كافة، وسعي غرفة التجارة الأمريكية في المملكة إلى تعزيز العلاقات والروابط الثنائية في مجال التجارة وتوسيع آفاق التعاون بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين.



وقد تناولت الورشة محاور متعددة منها كفاءة إدارة الدعوى ودور المحكمة في الاقتصاد، إدارة الدعوى من منظور الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما ناقشت الورشة نظامًا جديدًا لإدارة التشريعات والقضايا في مملكة البحرين، قدمها نخبة من الخبراء من مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما شاركت في الورشة مجموعة من القضاة ومدير إدارة المحاكم.







م.ف.ق/خ.س



بنا 0901 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/05/02 - 11 : 12 PM