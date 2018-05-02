النائب العام يتسلم نسخة من رسالة الدكتور علي عباس الشويخ المنامة في 2 مايو / بنا / استقبل الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام بمكتبه الدكتور علي عباس أحمد الشويخ رئيس نيابة بالنيابة الكلية بالنيابة العامة حيث قدم إليه نسخة من رسالة الدكتوراه التي حصل عليها مؤخرا من كلية الحقوق بجامعة البحرين بعنوان " الحماية الجنائية لضحايا الاتجار بالبشر – دراسة في التشريع البحريني والمقارن ".

وقد أشاد النائب العام بالجهود الطيبة التي بذلها الدكتور علي الشويخ للحصول على هذه الدرجة العلمية المتقدمة.

وقد اعرب الدكتور الشويخ عن شكره وتقديره للنائب العام على حثه المستمر نحو التقدم في التحصيل العلمي بمختلف التخصصات.







م.ف.ق/خ.س



بنا 0813 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/05/02 - 36 : 11 AM