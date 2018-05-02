الامين العالم لمجلس التعاون يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن مشاورات استئناف المفاوضات السياسية لرياض في 2 مايو / بنا / اجتمع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم مع سعادة السيد مارتن جريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية.



تم خلال الاجتماع بحث المشاورات التي يجريها السيد مارتن جريفيث مع الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية لتدارس سبل استئناف المفاوضات السياسية للتوصل الى حل سياسي ينهي الصراع في اليمن .

وقد عبر الأمين العام للمبعوث الأممي عن دعم دول مجلس التعاون للجهود التي يقوم بها، وحرصها على التوصل الى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية ، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 لوقف نزيف الدم في اليمن وحفظ أمنه واستقراره وسيادته، وتقديم المساعدة للشعب اليمني لتخفيف معاناته في الظروف الصعبة التي يعيشها.



حضر الاجتماع معالي مدخل بن دخيل الهذلي مبعوث أمين عام مجلس التعاون لليمن، وسعادة الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات.



م.ف.ق/خ.س



بنا 0810 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/05/02 - 39 : 11 AM