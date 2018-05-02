مكتب الشبكة الخليجية يناقش تفعيل أدوات تحسين الأداء مع الجمعية العمانية للجودة في التعليم العالي مسقط في 2 مايو / بنا / التقى سعادة الدكتور خميس بن صالح البلوشي مدير مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخراً بمقر مكتب الشبكة الخليجية بالعاصمة العمانية مسقط، بسعادة البروفيسور تقي العبدواني رئيس الجمعية العمانية للجودة في التعليم العالي، وذلك ضمن إطار العمل في مجال تطبيق معايير الجودة في مؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون .



وجرى خلال الاجتماع مناقشة معايير الجودة في التعليم العالي، وسبل التعامل مع التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في تطبيق معايير الجودة بدول المجلس، كما تم التطرق إلى توفير وتفعيل أدوات تحسين إدارة الجودة والأداء، والخروج بحصيلة من التجارب والممارسات الأنسب في جودة التعليم العالي لتستفيد منها باقي مؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون.



كما هنأ مدير مكتب الشبكة الخليجية الأستاذ الدكتور تقي العبدواني على ترشيحه مؤخراً لترأس إدارة الجمعية العمانية للجودة في التعليم العالي بسلطنة عمان، وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.





م.ف.ق/خ.س



بنا 0752 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/05/02 - 23 : 11 AM