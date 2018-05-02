بمناسبة إنجاز سموه في بطولة الرجل الحديدي.. أمين عام مجلس الدفاع الأعلى يهنئ سمو الشيخ ناصر بن حمد المنامة في 02 مايو/ بنا / رفع أمين عام مجلس الدفاع الأعلى معالي الفريق الركن الشيخ دعيج بن سلمان بن أحمد آل خليفة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بمناسبة فوز سموه ببطولة أمريكا الشمالية للرجل الحديدي والمركز الأول على فئة XC تحت 49 عاما ضمن سباق تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.



وقال معالي الفريق الركن الشيخ دعيج بن سلمان بن أحمد إن الإنجاز الجديد لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة جاء ليؤكد المكانة الرائدة والرفيعة التي وصل إليها سموه في هذه الرياضة، مثبتا سموه جدارته وإصراره الكبيرين نحو تحقيق الإنجاز ورفع علم مملكة البحرين في مختلف المحافل الرياضية.



وأشار معالي الفريق الركن الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة إلى أن إنجاز سموه وتحقيقه المركز الأول عكس ثمرة الدعم الكبير للرياضة البحرينية ، من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ومن سمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهم وأن ما حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في إنجازه جاء نتاجا للجهود التي بذلها سموه عبر الإعداد والتحضير المسبق للسباق، مبينا أن سموه استطاع شق طريق الإنجاز بنجاح عبر إصراره الكبير وبعزيمة البطل المتحدي للصعوبات، مؤكدا أن سموه بات صانعا للإنجازات الكبيرة عبر ما أظهره من قدرة وتحمل وإصرار لتحقيق المركز الأول.





م.ا.ب/خ.س



بنا 0714 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/05/02 - 24 : 10 AM