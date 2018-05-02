سئيول تؤكد ان التواجد العسكري الامريكي على اراضيها لا يرتبط باي معاهدة سلام مع الشمال سيئول في 02 مايو / بنا / قالت كوريا الجنوبية اليوم إن قضية تواجد القوات الأمريكية على اراضيها لا علاقة له بأي معاهدة سلام يمكن إبرامها مع كوريا الشمالية.



وقال المتحدث باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية، إن القوات الأمريكية المرابطة في كوريا الجنوبية قضية تتعلق بالتحالف بين البلدين. وإن القوات الأمريكية يجب أن تبقى حتى في حال توقيع اي تفاق مع الشمال.



ورغم ان كوريا الشمالية طالبت منذ فترة طويلة برحيل تلك القوات كأحد الشروط للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية، الا ان ذلك لم يرد أي ذكر له في الإعلان الصادر عن رئيس كوريا الجنوبية والزعيم الكوري الشمالي.



ويرابط نحو 28500 جندي امريكي حاليا في كوريا الجنوبية منذ الحرب الكورية التي انتهت في عام 1953 بإبرام هدنة لكنها تركت البلدين في حالة حرب من الناحية الرسمية.











خ.س



بنا 0706 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/05/02 - 13 : 10 AM