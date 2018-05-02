وزير التربية والتعليم يستقبل عدداً من الطلبة الموهوبين في مجال الرسم المنامة في 2 مايو / بنا / استقبل الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة عيسى عدداً من طلبة مركز الموهوبين المتميزين في مجال الرسم ، والذي يتولى المركز متابعتهم والإشراف على مشاركتهم في العديد من الفعاليات والمناسبات التربوية ، حيث أشاد الوزير بمستوى اللوحات التي يقدمونها ، منوهاً بالجهود التي يبذلها المركز في رعاية الطلبة الموهوبين في جميع المراحل الدراسية بالتنسيق مع المدارس الحكومية والخاصة ، وتقديم مختلف البرامج والورش في العديد من المجالات الإبداعية بهدف الارتقاء بالمستويات الفنية والمهارية للطلبة.





م.ف.ق/خ.س



بنا 0655 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/05/02 - 02 : 10 AM