الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في جبهة علب ضمن عملية "قطع رأس الأفعى" صعدة في 02 مايو/ بنا / اعلنت قوات الجيش اليمني انها تمكنت من تحرير مواقع جديدة استراتيجية، بعد مواجهات عنيفة مع المليشيا الانقلابية، في جبهة علب بمحافظة صعدة.



وأفاد مصدر ميداني لـ "سبتمبر نت" أن قوات الجيش في اللواء الخامس حرس حدود تمكنت من تحرير مواقع استراتيجية "سائلة مقيرع, والميمنة, وضهر البركان, الميسرة ,ومشروع الماء, والفريض, ومقيرع, وتبة القناص" مكبدة الميليشيا التابعة لإيران خسائر فادحة في العتاد والارواح.



وبحسب المصدر فان قوات الجيش تواصل تقدمها في محافظة صعدة في خمس جبهات ضمن عملية "قطع رأس الأفعى" والمتمثلة في الوصول الى معقل زعيم المليشيا الانقلابية في كهوف مران.





خ.س



بنا 0611 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/05/02 - 13 : 09 AM