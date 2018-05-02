الإمارات تدين بشدة تدخلات إيران في شؤون المغرب عبر مليشيا حزب الله الإرهابية أبوظبي في 02 مايو/ بنا / أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامتها واستقرارها ووحدتها الترابية.



ونقلت وكالة الانباء الاماراتية عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم أن "دولة الإمارات إذ تدين بشدة تدخلات إيران في شؤون المغرب الداخلية عبر أداتها مليشيا حزب الله الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى جماعة "البوليساريو" بهدف زعزعة أمن المملكة المغربية الشقيقة فإنها تؤكد وقوفها إلى جانبها في كل ما يضمن أمنها واستقرارها بما في ذلك قرارها الحاسم تجاه التدخلات الإيرانية".



وأضاف البيان - وفق الوكالة - أن دولة الإمارات تقف مع المملكة المغربية الشقيقة صفا واحدا في إجراءاتها تجاه هذه التدخلات الواضحة وتؤكد مجددا على موقفها التاريخي والمبدئي المؤيد لوحدة التراب المغربي.





و.ش/خ.س



بنا 0603 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/05/02 - 09 : 09 AM