مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار شمال غربي لندن لندن في 02 مايو/ بنا / قتل شخص وأصيب آخر في إطلاق نار خارج محطة كوينز بيري شمال غربي العاصمة البريطانية لندن.



وفتحت الشرطة تحقيقا جنائيا في الحادث ، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية صباح اليوم.



وأضافت أن الشرطة وصلت إلى موقع الحادث ووجدت الرجل في حالة خطيرة ثم لفظ أنفاسه بعد ساعة من الحادث الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.



ونقل الرجل المصاب إلى مستشفى. ولم ترد بعد تفاصيل أخرى عن مُطلق النار أو دوافعه.





خ.س



بنا 0600 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/05/02 - 03 : 09 AM