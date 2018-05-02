برعاية كريمة من سمو رئيس الوزراء..الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تنظم الاحتفالية الثالثة لتكريم المتقاعدين المنامة في 2 مايو / بنا / تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالاهتمام بالمتقاعدين وتقديراً لأصحاب العطاء المتميز من كافة الشرائح في مملكة البحرين، وبرعايةٍ كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، تنظم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بالتنسيق مع جمعية الحكمة للمتقاعدين، الاحتفال السنوي الثالث لتكريم المتقاعدين من القطاعين العام والخاص، حيث سيتم تكريم عددٍ من قدامى المتقاعدين من ذوي مدد الخدمة الطويلة.



وقد رفعت كل من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وجمعية الحكمة للمتقاعدين، تقديرهما وامتنانهما البالغين، لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ، الذي شمل برعايته الكريمة هذه الاحتفالية للعام الثالث على التوالي، وتشريفه حفظه الله بتكريم هذه الفئة العزيزة تكريماً مادياً ومعنوياً؛ تقديراً لجهودهم وتفانيهم في خدمة المملكة وبناء نهضتها، الأمر الذي يترك أطيب الأثر في نفوس أبنائه المواطنين.



وأكدت السيدة إيمان مصطفى المرباطي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من جانبها، أن هذا الحفل يعدُّ امتداداً للعلاقة القوية التي تربط الهيئة بالمتقاعدين المشمولين تحت مظلتها التأمينية، وواجباً وطنياً يحتِّم علينا جميعاً تكريمهم والاحتفاء بعطائهم المخلص على مدار سنوات عمرهم. وجددت الشكر والتقدير والامتنان لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، على تفضله باستمرار الرعاية الكريمة سنوياً لهذا الاحتفال عرفاناً ووفاءً لمتقاعدي الوطن، الأمر الذي يترك أطيب الأثر في نفوس المؤمن عليهم جميعاً.



تجدر الإشارة إلى أنه يتم سنوياً تكريم (150) متقاعداً ومتقاعدة من القطاعين العام والخاص، وفقاً لمعايير اختيار المكرمين، استناداً إلى عدد سنوات الخدمة الأطول مع الأخذ في عين الاعتبار سن المتقاعد وسبب انتهاء الخدمة.



وتعكس هذه الاحتفالية السنوية تقدير واهتمام المملكة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بكافة المتقاعدين، الذين أدوا دورهم الفاعل في بناء وتنمية نهضة مملكة البحرين.





م.ف.ق/خ.س



بنا 0547 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/05/02 - 01 : 09 AM