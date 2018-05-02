جامعة البحرين الطبية تنظم حفل تكريم الطلبة الفائزين في التوعية الصحية المنامة في 2 مايو / بنا / رعى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليـم العالي حفل تكريم الطلبة الفائزين بجوائز مسابقة جامعة البحــرين الطبية - الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا للتوعية الصحية، بمقر الجامعة.



وأشاد الوزير بما قدمه الطلبة المشاركون البالغ عددهم 80 طالبًا وطالبة من 25 مدرسة ثانوية، من إبداعات فنية متميزة، تناولت موضوعات توعوية متنوعة، ومنها مكافحة التدخين والسمنة ومرض السكري والأمراض الوراثية، والالتزام بقوانين المرور للحد من الحوادث المرورية الجسيمة، مثنيًا على الجهود المتميزة لجامعة البحرين الطبية في تنفيذ هذه المسابقة الفنية الهادفة، بالتعاون مع الوزارة ، ومؤكدا أن التوسع في الأنشطة الطلابية غير الصفية من أولويات الوزارة في كل عام دراسي، لدورها المهم في تعزيز المناهج الدراسية، وصقل مواهب الطلبة وإبداعاتهم.



من جهته، عبّر الدكتور سمير العتوم رئيس جامعة البحرين الطبية عن شكره وتقديره للوزير على اهتمامه برعاية هذه المسابقة، في إطار الدعم الكبير الذي يقدمه لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، فضلاً عن حرصه على تعزيز الروابط بين المدارس والجامعات، بما يرتقي بالمسيرة التعليمية.



ثم قام الوزير بتكريم الفائزين، حيث فازت الطالبة عبير جعفر من مدرسة العهد الزاهر الثانوية للبنات بالمركز الأول، وبيان جعفر من مدرسة سار الثانوية للبنات بالمرتبة الثانية، ومنار حاجي من مدرسة الحد الثانوية للبنات بالمركز الثالث.



هذا وتتبع جامعة البحرين الطبية في مملكة البحرين الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا التي تأسست في العام 1784، وهي مؤسسة علوم صحية غير ربحية تركز على التعليم والأبحاث لدفع التغيير الإيجابي في جميع مجالات صحة الإنسان في جميع أنحاء العالم ، وتعتبر المشاركة المجتمعية إحدى الركائز الاستراتيجية الثلاثة للجامعة، إلى جانب البحوث والتدريس والتعليم، ولدى الجامعة فريق خاص مكرس لتنظيم مثل هذه الفعاليات في البحرين وخارجها.



م.ف.ق/خ.س



بنا 0545 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/05/02 - 50 : 08 AM