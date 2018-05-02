الرئيس الكوري الجنوبي يطلب من الأمم المتحدة مراقبة إغلاق موقع التجارب النووية في بيونغ يانغ سيؤول في 02 مايو/ بنا / طلب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه - إن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن تشارك الأمم المتحدة في متابعة إغلاق موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية وعملية تحويل المنطقة المنزوعة السلاح إلى منطقة للسلام.



ونقلت وكالة الانباء "يونهاب" عن المتحدث باسم القصر الرئاسي كيم إي-غيوم إن الرئيس مون طلب من الأمين العام غوتيريس مشاركة الأمم المتحدة في عملية التأكد من إغلاق موقع للتجربة النووية في كوريا الشمالية وذلك أثناء مكالمة هاتفية أجراها معه لمدة حوالي 30 دقيقة.





واوضحت الوكالة ان الرئيس مون قدم للأمين العام خطة تحويل المنطقة المنزوعة السلاح إلى منطقة للسلام في الأمر الواقع الذي ورد في بيان بانمونجوم الذي وقع عليه رئيسا الكوريتين، وطلب من الأمم المتحدة المتابعة والتأكد من تنفيذ هذه الخطة، مضيفا بأنه يرغب في إصدار بيان يؤيد ما ورد في "بيان بانمونجوم" من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي.



بدوره ابدى غوتيريس استعداد المنظمة الدولية للتعاون متعهدا بسعيه للمساعدة على استقرار السلام في شبه الجزيرة الكورية واصفا المسألة بأنها تتطلب مصادقة مجلس الأمن الدولي .

كما وعد بتعيين مسئول أممي عن تقليص السلاح ليتعاون مع حكومة سيئول.



و.ش



بنا 0504 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/05/02 - 08 : 08 AM