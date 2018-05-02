مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 02 مايو/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:

/سمو رئيس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي للصحافة: الصحافة البحرينية تملك سجلا حافلا بالمنجزات المشرفة.

/سمو رئيس الوزراء: تطوير البيئة القانونية الموفرة للمناخ الملائم للصحافة.

/الشيخ خالد بن عبد الله: تطوير مسار العلاقات مع الهند في مختلف المجالات.

/وزير الخارجية يؤكد لنظيره المغربي دعم البحرين التام لقرار المغرب قطع علاقاتها مع إيران.

/وزير الاشغال:دراسة جسر علوي بين النبيه صالح وممشى سترة.

/سلاح البحرية الملكي يجري رماية بالذخيرة الحية غدا.

/نمو قيمة المدفوعات المالية للحكومة الإلكترونية في الربع الأول من 2018 بنسبة 12%.

/في التقرير السنوي للأوقاف السنية لعام 2017: تنفيذ 18 مشروعا بحوالي 640 ألف دينار استفادت منها آلاف الأسر.

/وزير العمل والتنمية الاجتماعية: التأكيد على التعاون بين الأطراف الثلاثة.

/تشريعية الشورى تؤكد أهمية حماية العملية الديمقراطية وتؤيد منع ترشح أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية المنحلة.

/"التجارة" و "الصحة": لا بيض او ارز بلاستيكيا بالأسواق.

/خبير سابق بأوبك: الاكتشاف النفطي يأخذ البحرين للمراتب الاولى عالميا.

/مسيرات يوم العمال في إيران تتحول إلى احتجاجات ضد النظام.

/نيويورك تايمز: مولر لديه عشرات الأسئلة لترامب في تحقيق تدخل روسيا في الانتخابات.

/القضاء الإيراني يأمر بحجب تطبيق «تلغرام».

/المغرب يقطع علاقاته مع إيران متهما حزب الله بـ«التورط» في دعم بوليساريو.

/تعيين مسلم من أصل باكستاني وزيرا جديدا للداخلية في بريطانيا.

/37 قتيلا على الأقل في سلسلة اعتداءات في أفغانستان بينهم 10 صحفيين.







و.ش



بنا 0456 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/05/02 - 02 : 08 AM