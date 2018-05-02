مطالعات الصحف في البحرين

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2018/05/02 - 01 : 08 AM
المنامة في 02 مايو/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/سمو رئيس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي للصحافة: الصحافة البحرينية تملك سجلا حافلا بالمنجزات المشرفة.
/سمو رئيس الوزراء: تطوير البيئة القانونية الموفرة للمناخ الملائم للصحافة.
/الشيخ خالد بن عبد الله: تطوير مسار العلاقات مع الهند في مختلف المجالات.
/وزير الخارجية يؤكد لنظيره المغربي دعم البحرين التام لقرار المغرب قطع علاقاتها مع إيران.
/وزير الاشغال:دراسة جسر علوي بين النبيه صالح وممشى سترة.
/سلاح البحرية الملكي يجري رماية بالذخيرة الحية غدا.
/نمو قيمة المدفوعات المالية للحكومة الإلكترونية في الربع الأول من 2018 بنسبة 12%.
/في التقرير السنوي للأوقاف السنية لعام 2017: تنفيذ 18 مشروعا بحوالي 640 ألف دينار استفادت منها آلاف الأسر.
/وزير العمل والتنمية الاجتماعية: التأكيد على التعاون بين الأطراف الثلاثة.
/تشريعية الشورى تؤكد أهمية حماية العملية الديمقراطية وتؤيد منع ترشح أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية المنحلة.
/"التجارة" و "الصحة": لا بيض او ارز بلاستيكيا بالأسواق.
/خبير سابق بأوبك: الاكتشاف النفطي يأخذ البحرين للمراتب الاولى عالميا.
/مسيرات يوم العمال في إيران تتحول إلى احتجاجات ضد النظام.
/نيويورك تايمز: مولر لديه عشرات الأسئلة لترامب في تحقيق تدخل روسيا في الانتخابات.
/القضاء الإيراني يأمر بحجب تطبيق «تلغرام».
/المغرب يقطع علاقاته مع إيران متهما حزب الله بـ«التورط» في دعم بوليساريو.
/تعيين مسلم من أصل باكستاني وزيرا جديدا للداخلية في بريطانيا.
/37 قتيلا على الأقل في سلسلة اعتداءات في أفغانستان بينهم 10 صحفيين.
و.ش
بنا 0456 جمت 02/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/02 - 02 : 08 AM