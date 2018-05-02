الطقس في مملكة البحرين : غائم جزئيا مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة احيانا المنامة في 2 مايو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الاربعاء سيكون غائم جزئيا مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة احيانا.



الرياح : شمالية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 13 إلى 18 عقدة احيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة : العظمى 34 درجة مئوية .. والصغرى 24 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 80 % .. والصغرى 30 %.





م خ



بنا 0303 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/05/02 - 00 : 08 AM