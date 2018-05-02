وزارة الصحة الفلسطينية : 44 شهيدا فلسطينيا و6793 إصابة حصيلة اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على مسيرات غزة الشهر الماضي غزة في أول مايو/ بنا / قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم إن 44 شهيدا و6793 إصابة، هي حصيلة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة، في قطاع غزة، منذ 30 مارس حتى 30 ابريل 2018.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن بيان لوزارة الصحة الفلسطينية أن من بين الشهداء 5 أطفال دون سن الـ18 عاما، و4003 مصاب نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، و2790 إصابة تعاملت معها النقاط الطبية الميدانية.

وأشارت إلى أن من الاصابات التي وصلت المستشفيات 701 طفل، و225 سيدة، مبينة أن 160 إصابة وصفت بالخطيرة، و1944 متوسطة، و1899 طفيفة.

ولفتت الصحة إلى أن 1935 إصابة كانت بالرصاص الحي، و401 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و820 بالغاز المسيل للدموع، و847 إصابات أخرى.

وحول أماكن الاصابات في الجسم، أشارت الوزارة إلى أنه كان 297 إصابة في الرقبة والرأس، و518 في الأطراف العلوية، و139 في الظهر والصدر، و166 في البطن والحوض، و1942 في الأطراف السفلية، و74 في أماكن متعددة.

وأضافت، إن الاستهداف المباشر للطواقم الطبية أدى إلى إصابة 89 من الطواقم الطبية والمسعفين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز، إضافة إلى تضرر 22 سيارة اسعاف بشكل جزئي.



م خ



بنا 2242 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/05/02 - 46 : 01 AM