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الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يبحث مع مسؤولا المانيا المستجدات الإقليمية والدولية
2018/05/02 - 53 : 12 AM
مسقط في أول مايو / بنا / التقى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله اليوم مع وزير الدولة بوزارة الخارجية الالماني نيلز أنين والوفد المرافق له الذي يزور مسقط حاليا.
وذكرت وكالة الانباء العمانية انه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها في شتى مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك ، اضافة الى مستجدات عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.


م خ

بنا 2144 جمت 01/05/2018


عدد القراءات : 7         اخر تحديث : 2018/05/02 - 53 : 12 AM
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