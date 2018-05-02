البيت الأبيض: برنامج إيران النووي أكثر تقدما مما أشارت إليه طهران عام 2015

واشنطن في01 مايو/بنا/ قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن الاتفاق الدولي الذي يهدف لكبح تطوير إيران أسلحة نووية جرى التوصل إليه بناء على ادعاءات كاذبة لأن البرنامج النووي الإيراني كان أكثر تقدما مما أشارت إليه وقت التفاوض على الاتفاق في 2015.



وقالت ساندرز في بيان صحفي اصدرته ان المشكلة هي أن الاتفاق أبرم بناء على ادعاءات كاذبة تماما وإيران كذبت في البداية.



وأضافت "كانوا غير أمناء وبالتالي فإن الاتفاق المبرم جرى التوصل إليه بناء على أمور لم تكن دقيقة ولاسيما حقيقة أن القدرات النووية الإيرانية كانت أكثر تقدما وتطورا بكثير مما أشاروا إليه.



س.ي



بنا 1955 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/05/01 - 45 : 11 PM