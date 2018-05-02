السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب المغرب.. وتدين بشدة التدخلات الإيرانية في شؤون المغرب الداخلية

الرياض في 1 مايو / بنا / أكدت المملكة العربية السعودية وقوفها إلى جانب المملكة المغربية ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية.



ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله أن حكومة المملكة العربية السعودية تدين بشدة التدخلات الإيرانية في شؤون المغرب الداخلية من خلال أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى بجماعة " البوليساريو" بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية.



وأضاف المصدر إن المملكة العربية السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة المغربية في كل ما يضمن أمنها واستقرارها بما في ذلك قرارها بقطع علاقاتها مع إيران.





م.ح.



بنا 1952 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/05/01 - 44 : 11 PM