وزير الخارجية يؤكد دعم البحرين لقرار المغرب في قطع علاقاته مع ايران

المنامة في 01 مايو/ بنا / أجرى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية اتصالا هاتفيا اليوم مع أخيه معالي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية الشقيقة، أكد خلاله على دعم مملكة البحرين التام لقرار المملكة المغربية قطع علاقاتها مع إيران، بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله للبوليساريو.



واشار معاليه إلى أن إيران تقوم بتوفير الدعم والتمويل والإسناد لأعداء المملكة المغربية وأعداء الأمة العربية بما يفرض موقفا عربيا وتحركًا جماعيا للتصدي لكل أشكال التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية وإيقاف محاولاتها الرامية لنشر العنف والفوضى وتهديد الأمن القومي العربي.



وخلال الاتصال، شدد معالي وزير الخارجية على عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والتي تستند إلى تاريخ طويل، وتعود إلى عهد المغفور له بإذن الله تعالى الملك الحسن الثاني رحمه الله، وتحظى برعاية وأولوية كبيرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه جلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية حفظه الله ورعاه، وتشهد على الدوام تطورا وتقدمًا على المستويات كافة، مستذكرًا بكل التقدير مواقف المملكة المغربية الداعمة لمملكة البحرين في كل الظروف والمتضامن مع كل ما فيه أمنها واستقرارها.



وأكد معالي وزير الخارجية على موقف مملكة البحرين الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية، والداعم لمبادرتها الخاصة بالحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية، ووحدة التراب المغربي، ووفقا للشرعية الدولية.



وأعرب معالي السيد ناصر بوريطة عن شكره وتقديره لهذا الموقف الأخوي الداعم للمملكة المغربية، مؤكدا أن هذا الموقف ليس بغريب على مملكة البحرين منوها الى اعتزاز المملكة المغربية بما يربطها من علاقات أخوية راسخة ومزدهرة مع مملكة البحرين في مختلف المجالات، متمنيا لمملكة البحرين دوام الرقي والازدهار.



ع إ ح/س.ي



بنا 2027 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/05/01 - 30 : 11 PM