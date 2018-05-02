رئيس الوزراء الياباني: لن ننقل سفارتنا إلى القدس رام الله في 01 مايو/بنا/ استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم الثلاثاء بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والوفد المرافق له

واكد له عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وحرص القيادة الفلسطينية على تمتينها وتوطيدها بما يخدم مصلحة البلدين.



وأطلع الرئيس الفلسطيني رئيس الوزراء الياباني، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأهمية انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في الحياة السياسية الفلسطينية.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية ( وفا ) عن الرئيس عباس قوله أن الجانب الفلسطيني كان ومازال مستعدا للتعاون لإنجاح أي جهد دولي ساع لإيجاد عملية سياسية قائمة على قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.



وأكد الرئيس أهمية خطة السلام الفلسطينية التي طرحت في مجلس الأمن الدولي الداعية لعقد مؤتمر دولي للسلام خلال العام الجاري، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية العملية السياسية، لأن الطرف الأميركي باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارته إليها، أخرج نفسه كوسيط نزيه لعملية السلام.



ونوه رئيس الوزراء الياباني بدعم بلاده للعملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين، واستعدادها للمساهمة في أي جهد من أجل تحقيق السلام مؤكدا استمرار بلاده في تقديم الدعم للمشاريع التي تسهم في بناء المؤسسات والبنى التحتية للدولة الفلسطينية.



وأكد رئيس الوزراء الياباني أن بلاده لن تنقل سفارتها إلى القدس.





س.ي



بنا 1804 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/05/01 - 12 : 09 PM