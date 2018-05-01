مقتل 24 شخصا على الأقل في هجوم انتحاري على مسجد في نيجيريا أبوجا في 1 مايو/ بنا / قُتل ما لا يقل عن 24 شخصا في هجوم انتحاري اليوم على مسجد في نيجيريا، بالإضافة إلى الشخصين منفذي الهجوم.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم الشرطة النيجيرية اليوم، إن أحد هذين الشخصين فجر نفسه أولا داخل المسجد، وعندما هرع رواد المسجد للخروج منه، فجر الانتحاري الثاني نفسه أمام المبنى.



ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن جماعة "بوكوحرام" اعتادت تنفيذ هجمات ارهابية في شمال شرق نيجيريا وفي المناطق الحدودية في البلاد.







م.ح.



بنا 1654 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/01 - 04 : 08 PM