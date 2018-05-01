الشيخ خالد بن عبد الله يشارك في حفل افتتاح أحدث مشاريع "لولو العالمية" بولاية كيرلا الهندية كيرلا في 01 مايو/ بنا/ شارك معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، كضيف شرف في حفل افتتاح مركز لولو بولغاتي الدولي للمؤتمرات وفندق غراند حياة التابع لمجموعة لولو العالمية الذي أقيم في ولاية كيرلا الهندية مطلع الأسبوع الجاري لدعوة تلقاها من السيد يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية – المجموعة المالكة لسلسلة لولو هايبر ماركت.



وفي كلمة له خلال حفل الافتتاح الذي جرى برعاية معالي السيد بيناراي فيجايان، رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية، وحضره كذلك سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وجمع غفير من كبار الشخصيات من المسؤولين ورجال الأعمال والمدعوين من مختلف دول العالم، أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل الذي يأذن بدخول مجموعة لولو العالمية إلى مجال جديد على صعيد التوسع في أنشطة أعمالها وتنويع محفظتها الاستثمارية والمتمثل في قطاع الضيافة والفندقة.



وقال معاليه: "تأتي مشاركتنا إلى جانب مختلف الشخصيات المشاركة في هذا الحفل؛ تقديراً للإسهامات التنموية التي يقدمها أبناء الجالية الهندية في البحرين بشكل عام، وأبناء ولاية كيرلا بشكل خاص الذين يفوق عددهم على 200 ألف مقيم وما يتصفون به من مثابرة وجهد وإخلاص في العمل. كما نقدر عالياً الدور الذي تضطلع به مجموعة لولو العالمية في تعزيز قطاع التجزئة، مما ينعكس إيجاباً على نشاط الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال فروعها الستة المنتشرة في مختلف المناطق والتي أصبحت ملبية وبشكل كبير لمتطلبات وأذواق المستهلكين في البحرين واحتياجاتهم".



ونوَّه في كلمته بمسار العلاقات البحرينية – الهندية والتي تعود لآلاف السنين وما يقابل ذلك من حرص واهتمام متناميين من قبل قيادتي وشعبي كلا البلدين على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية.



وفي ختام كلمته، عبَّر الشيخ خالد بن عبد الله عن صادق أمنياته لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية ومنتسبي هذه الشركة التوفيق والنجاح في تحقيق ما يصبون إليه جميعاً، معرباً كذلك عن تمنياته بأن يؤدي مركز لولو بولغاتي الدولي للمؤتمرات الدور الذي أنشئ من أجله، بوصفه أحد أكبر مراكز المؤتمرات الدولية على مستوى الهند.



ح ب/س.ي



بنا 1649 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/01 - 13 : 08 PM