مسؤول نقابي : 400 ألف عاطل عن العمل و320 الف اسرة تحت خط الفقر في فلسطين رام الله في01 مايو /بنا/ قال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد أن هناك 400 ألف عاطل عن العمل في فلسطين معظمهم من الخريجين والخريجات

و320 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر .



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) اليوم الثلاثاء عن شاهر سعد قوله بمناسبة عيد العمال إن 45 بالمئة من الشباب الفلسطيني لم يحظوا بأي فرصة عمل و95بالمئة من المنشآت الاقتصادية في الضفة وغزة فاقدة للقدرات التشغيلية الحقيقية.



وذكر ان اسرائيل تمعن في المس بحقوق العمال الفلسطينيين معظم الإصابات الناتجة بينهم نتيجة عدم توفر معايير ومستلزمات السلامة والصحة المهنية في ورش العمل الإسرائيلية وهي تتصدر المشهد المأساوي للعمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي.



س.ي



بنا 1639 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/05/01 - 42 : 07 PM